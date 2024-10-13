İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Kızılhaç ekibinden 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırısında Lübnan Kızılhaçı ilk yardım ekibinden 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Kızılhaçından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Sarbin beldesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanın ardından söz konusu evin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan iki Kızılhaç aracı, İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. Araçlarda bulunan ilk yardım ekibinden 4 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar bölgedeki Tebnin Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızılhaç ekibinin bölgeye gittiği sırada evin ikinci kez bombalandığı aktarıldı.