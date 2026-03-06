İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Can kaybı 217'ye, yaralı sayısı 798'e yükseldi
Lübnan, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 217'ye, yaralı sayısının 798'e yükseldiğini açıkladı. Saldırılardan etkilenen yaklaşık 96 bin kişi, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildi.
Kaynak: AA
Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiği belirtildi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.