İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın beldeleri top atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneyinde sınır hattına yakın bazı beldelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Nebatiye vilayetine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesinin topçu atışlarına maruz kaldığı aktarılan haberde, sınıra yakın Arnun ve Kefr Tebnin beldelerinin de aynı şekilde İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Güneyde yer alan Hıyam ve Hula beldelerinin topçu atışlarıyla vurulduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail ordusunun ayrıca makineli ağır silahlarla da sınıra yakın Hula, Markaba ve Keferkila beldelerine doğru ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.