İsrail'in Lübnan'a saldırılarından ötürü Hürmüz kapatıldı, İran'ın "ateşkesten çekilebileceği" belirtildi

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın duyurduğuna göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından ötürü Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu. Öte yandan Tesnim Haber Ajansı ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini ve ihlaller sürdürülürse İran'ın ateşkesten çekilebileceği ifade edildi.

"İRAN ATEŞKESTEN ÇEKİLEBİLİR"

İranlı yetkili, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, İsrail'in Lübnan'da ihlallerinin devam etmesi halinde Tahran'ın Washington ile yapılan ateşkesten çekileceğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir."

İranlı yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vermek için hedefler belirlediklerini savunarak, ABD'nin İsrail'i durduramaması halinde ona istisnai olarak yardım edebileceklerini söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu aktarıldı.

Ayrıca geçici ateşkesin sağlanmasının ardında bugün sabah 2 petrol tankerinin "İran’ın izniyle" Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçtiği kaydedildi.

PAKİSTAN'DAN ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİN ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında ateşkes ihlalleri bildirildiğine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde, barış sürecinin ruhunu zedeleyen ateşkes ihlalleri bildirildi. Diplomasinin çatışmanın barışçıl çözümü yolunda öncü rol üstlenebilmesi için tüm tarafları, üzerinde mutabık kalınan şekilde iki hafta boyunca itidal göstermeye ve ateşkese uymaya içtenlikle ve samimiyetle çağırıyorum."