İsrail'in Lübnan'a saldırısında 6 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki saldırılarında altı kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, hedefin Hizbullah tesisleri olduğunu savunurken, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun saldırıların sivillere yönelik olduğunu belirterek kınadı.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarında altı kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Sayda kentine bağlı Bnaafoul’da bir, Nebatiye’ye bağlı Ansar’da ise beş kişi yaralandı.

İsrail ordusu saldırıların Hizbullah’a ait tesisleri hedef aldığını duyurdu.

Buna karşın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise sivillerin hedef alındığını ifade ederek saldırıyı kınadı. Aoun, saldırıları "ateşkesin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Avn, İsrail’i "ekonomik toparlanmayı engellemeye ve ulusal istikrarı baltalamaya yönelik sistematik bir politika izlemekle" suçladı.