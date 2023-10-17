İsrail'in Lübnan'a saldırısında siviller yaralandı

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Ed-Duhayra beldesine topçu atışları başta olmak üzere saldırılar düzenledi.

İsrail'in doğrudan düzenlediği hava saldırısında Ed-Duhayra beldesindeki bazı evleri hedef alması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Yaralıların ambulanslarla Sur kentindeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın haberinde ayrıca, "saldırılarda yeni olan gelişmenin İsrail'in Ed-Duhayra beldesindeki sivillere yönelik fosforlu bomba kullanılması olduğu" ifade edildi.