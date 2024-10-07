İsrail'in Lübnan'da itfaiye istasyonuna saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Belediyesi'ne bağlı Biraşiyyet beldesindeki itfaiye istasyonunu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ölen itfaiyecilerin başka bir bölgeye düzenlenen saldırıda arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Saldırı sonucu binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.