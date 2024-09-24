İsrail'in Lübnan'daki katliamında can kaybı 558'e çıktı

İsrail'in dünden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 558'e yükseldi.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 558'e çıktığını bildirdi.

Ölenlerin 50'sinin çocuk, 95'i kadın olduğu kaydedildi.

GÖÇ DALGASI DEVAM EDİYOR

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönünde göç nedeniyle yollarda benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.