İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine saldırı düzenledi.
Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında şu ana kadar enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı.
Enkaz altında 5 kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü belirtildi.