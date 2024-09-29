İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine saldırı düzenledi.

Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında şu ana kadar enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı.

Enkaz altında 5 kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü belirtildi.