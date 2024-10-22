İsrail'in Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-el-Hirmil'e bağlı el-Maeli bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki Kessar ez-Zater mahallesine düzenlediği hava saldırısında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırısına hedef olan yapıların enkazından parçalanmış cansız bedenlerin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 546 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.