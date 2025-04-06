İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in güneydeki Nakura beldesinde de bir hafif ticari aracı İHA'yla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, orduya ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Zıbkin beldesinde Hizbullah mensubu 2 kişiyi hedef aldığını iddia etti.

Adraee, Hizbullah unsurlarının bölgede altyapı inşa etmeye çalıştıkları sırada hedef alındıklarını öne sürdü.