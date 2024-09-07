İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına düzenlediği saldırıların neden olduğu yangını söndürmek üzere bölgeye gittiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, bölgeye giden sivil savunma ekiplerinin bulunduğu itfaiye aracını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 3 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2'sinin de yaralandığı aktarıldı.

Merkez'den yapılan başka bir açıklamada ise sivil savunma ekiplerinin, İsrail saldırıları sonucu yangın çıkan Kabriha kasabasında da saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Kabriha ve çevresini top mermileriyle hedef alması sonucu sivil savunma teşkilatına ait bir aracın yoldan çıktığı ve 2 ilk yardım görevlisinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan birinin vücudunda ciddi kırıklar oluştuğu ve hemen ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in, insani görevlerini yerine getirmek için ambulans ve itfaiye araçlarıyla seyahat etmelerine rağmen sağlık görevlilerini hedef alması kınandı.

İsrail'in, uluslararası hukukun yasakladığı bu tür saldırıları gerçekleştirmeye devam etmesinin, insani görevlerin yerine getirilmesine imkan bırakmayan saldırganlığının ve barbarlığının kanıtı olduğuna işaret edildi.

- İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar 25 ilk yardım görevlisi öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, insani görevlerini yerine getiren sivil savunma ekiplerini hedef almasını en güçlü şekilde kınadı.

Uluslararası yasa ve normları hiçe sayan bu saldırıların, Lübnan'da sağlık ve ilk yardım sektörünü hedef alan saldırıların bir parçası olduğuna değinen Abyad, şu ana kadar sahada çalışan 25 ilk yardım görevlisi ile 2 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 94 ilk yardım görevlisi ve sağlık çalışanının yaralandığını, 2 hastane, 21 sağlık merkezi, 32 ambulans ve itfaiyenin hedef alındığını dile getirdi.

- Lübnan Başbakanından acil toplantı çağrısı

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen yangını söndürmeye çalışan sivil savunma ekiplerine yönelik saldırıları kınadı.

Söz konusu saldırının, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insani değerlere yönelik açık bir saldırı olduğunu kaydeden Mikati, "İsrail'in, uluslararası yasa ve normları umursamadığı ilkesinden hareketle, Batılı ülkelerin büyükelçilerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini pazartesi günü acil toplantıya çağırdığını" aktardı.