İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik saldırılarının gece boyunca sürdüğünü bildirdi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki 8 kasabaya hava saldırısı düzenledi. Sur'daki El-Bazuriye kasabasına düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Öte yandan bazı kasabalar ise İsrail ordusunun topçu bombardımanı ve ağır makineli tüfek atışlarının hedefi oldu.

NNA, Hizbullah'ın dün 6 kez İsrail unsurlarını roketlerle hedef aldığını açıkladığı Marun er-Ras'ta, bir İsrail askeri aracının devrildiğini, bazı İsrail askerlerinin yaralandığını belirtti.