İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu hedef aldı.

Ateşkese rağmen yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.