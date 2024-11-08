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İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

Dünya
  • 08.11.2024 23:23
  • Giriş: 08.11.2024 23:23
  • Güncelleme: 08.11.2024 23:25
Kaynak: AA
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
AA

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 30'u aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

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