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İsrail'in Lübnan'ın sınır kasabalarına düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 16:07
  • Giriş: 22.09.2024 16:07
  • Güncelleme: 22.09.2024 16:07
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan'ın sınır kasabalarına düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki kasabalara düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırılarla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki El-Malikiye kasabasına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lübnan sınırındaki El-Hiyam kasabasını hedef alması sonucu da 1 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

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