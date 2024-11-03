İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırıda Tebnin Devlet Hastanesi zarar gördü
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine düzenlediği saldırıda Tebnin Devlet Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre İsrail ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam ediyor.
İsrail savaş uçaklarının Sur'a bağlı Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarına saldırılar düzenlediği aktarılan haberde, Tebnin Devlet Hastanesinin de hasar gördüğü ifade edildi.
Haberde, İsrail ordusunun Gaziye beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.