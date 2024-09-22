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İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 12:41
  • Giriş: 22.09.2024 12:41
  • Güncelleme: 22.09.2024 12:41
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan sınırındaki Aytarun kasabasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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