İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Kaynak: AA
İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan sınırındaki Aytarun kasabasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.