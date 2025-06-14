İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları Denizli'de protesto edildi: "Ticaret derhal son bulmalıdır’

Denizli'de İsrail'in Ortadoğu'daki saldırı ve katliamları protesto edildi. SOL Parti, EMEP ve TİP'in çağrısı ile yapılan basın açıklamasına "Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak" denildi.

SOL Parti Denizli İl Başkanı Serdar Aktaş'ın okuduğu basın metninde şu sözlere yer verildi:

"Türkiye’de AKP iktidarının İsrail’e karşı yüksek perdeden açıklamalar yaptığı dönemlerde, İsrail ile ticaretin devam ettiği bilinmektedir ve bu politika İsrail’in emperyalizmin desteğiyle Filistinlilere yönelik olarak uyguladığı soykırım politikasına destek olmaktır. Siyonist İsrail son olarak da İran’a saldırı düzenlemiştir bilim insanlarının yanı sıra yüzlerce insan yaralanmıştır. İsrail’in İran’a saldırılarında İran üst düzey yetkilileri ile altı İranlı nükleer bilim insanının öldürüldüğü bildirildi. İran’ın bölgedeki direniş kollarının kırılmasıyla başlayarak bu noktaya kadar gelen saldırılarının ABD-İsrail ortak eylemi olduğu asla unutulmamalıdır. Yani ortada İsrail’in yürüttüğü ve ABD’nin de destek verdiği bir saldırı dizisi değil, doğrudan ABD emperyalizminin bölge planının parçası olan saldırılar, eylemler ve katliamlar vardır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, bölgede İsrail’e doğrudan destek veren yönetimler kadar, başına kuma gömerek yol verenler de bu saldırıların suç ortağıdır.

"KATİL ABD İŞBİRLİKÇİ AKP"

İsrail, Gazze’ye insanı yardım ulaştırmak isteyen gönüllülere operasyon düzenledi.

12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu müdahale etti. 1 Haziran’da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze için yola çıkan 18 metrelik “Madleen” yelkenlisinde, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyordu.

-BARBARLIK YENİLECEK DİRENEN HALKLAR KAZANACAK!

Öte yandan, 4 Haziran’da Barselona’dan yüklenen ve İsrail Askeri Endüstrileri’ne (IMI) teslim etmek üzere asgari 15 konteyner çelik taşıdığı bilinen VELA adlı gemi sorunsuz bir şekilde İsrail’e ulaştı. Emek ve demokrasi güçlerinin yaptıkları çağrıda dile getirdikleri gibi, Türkiye, Hayfa’ya gitmeden önce 9 Haziran’da (bugün) Mersin Limanı’na uğrayacağı bilinen bu gemiye izin vermemeliydi. Türkiye, karasularının İsrail’e askeri transferler için kullanılmasına izin vermemeli; Vela’yı durdurup soruşturmalı, İsrail için taşınan yasadışı askeri yüklere el koymalıydı! 4 Haziran’da Barselona’dan hareket eden ‘VELA’ adlı gemi, 9 Haziran’da Mersin Limanı’na gelmiş ve dururulması yönündeki tüm çağrılara rağmen bir gün sonra İsrail’in Aşdod Limanı’na doğru yola çıkmıştı. Gemi Aşdod’a vardı. Geminin, İsrail Askeri Endüstrileri (IMI) şirketine teslim edilmek üzere 15 konteyner çelik çubuk taşıdığı kaydedilmişti. IMI Systems, tank mermileri, roketler ve İHA’lar üreterek İsrail ordusunun Gazze’deki katliamlarına katkı sağlıyor. IMI Systems şirketinin sahibi Elbit Systems, İsrail’in en büyük silah üreticisi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Wolas tarafından yapılan suç duyuruları, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Türkiye’ye yaptığı çağrı dikkate alınmadı.

Denizli sanayisinin ihracat tablosunda İsrail, 2023 yılında 7’inci sıradayken 2024 tablosunda ‘Diğer ülkeler’ başlığına gizlendi. Denizli’den İsrail’e 2023 yılında 84 milyon 330 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. AKP’nin sözde ticareti yasaklamasının ardından 2024 Kasım ayında Türkiye’den Filistin’e ihracat yüzde 672 arttı. Bu da AKP’nin iki yüzlü politikalarının ifşasıdır. AKP’nin Ekonomi İşleri Başkanı da İsrail’le ticareti savunarak katliama rağmen ticaretin devam etmesi gerektiğini söylemişti. Ekim 2023’ten bu yana Filistin’le ölenlerin sayısı 50 bini geçti. İngiltere merkezli hakemli dergide yayımlanan araştırmaya göre gerçek ölümlerin açıklanandan en az yüzde 41 daha fazla olabileceği ileri sürülüyor. ABD’nin ileri karakolu olarak Orta Doğu’yu kana bulayan Siyonist İsrail’le ticareti sürdürmek Filistin halkına ihanettir. İnsanlık onurunu yok saymaktır. İsrail’le ticaret amasız fakatsız derhal son bulmalıdır! ABD ve İsrail Filistin topraklarından çekilmeli, Orta Doğu halklarının kaderi kendi kararlarıyla belirlenmelidir. Faşizme, emperyalizme ve savaşa geçit yok! Barbarlık yenilecek direnen halklar kazanacak!"