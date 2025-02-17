İsrail'in perşembe günü 4 esirin cenazesini teslim alması bekleniyor

Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisi, İsrail'in perşembe günü Gazze Şeridi'nden 4 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması devam ederken, İsrail'in 7'nci esir takası öncesi 4 esirin cenazesini teslim alması bekleniyor.

Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisi, İsrail'in perşembe günü Gazze Şeridi'nden 4 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığını belirterek, cumartesi günü yapılması beklenen 7'nci esir takasında 3 esir yerine 6 esirin serbest bırakılması için çalışıldığını ifade etti.

Söz konusu iki takasın gerçekleşmesi halinde ateşkesin ilk aşamasında bırakılması beklenen 33 esirden sağ olan 25 esir serbest bırakılmış ve hayatını kaybeden 8 esirden 4'ünün cenazesi İsrail'e teslim edilmiş olacak.