İsrail'in Refah'a saldırı planına tepkiler sürüyor

İsrail ordusu, Refah kentine planlanan saldırı öncesinde 100 bin Filistinli sivile tahliye emri verdi. Hamas, "Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" açıkladı. Fransa, Almanya, Norveç gibi ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler de plana tepki gösterdi ve İsrail'i trajedi konusunda uyardı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi. İsrail ordusu, Refah kentine planlanan saldırı öncesinde 100 bin Filistinli sivile tahliye emri verdi. İsrail'in planına yönelik tepkiler ise sürüyor. Fransa, Almanya, Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlar da Refah saldırısı konusunda uyarıda bulundu.

NETANYAHU İLE BIDEN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İsrail'in planına yönelik tepkiler sürerken ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ana konu olarak Gazze'deki son durumun ve İsrail'in Refah'a yönelik yaklaşan saldırısının olduğu bildirildi.

Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini belirtmişti.

HAMAS: MÜZAKERELERİ BOŞA ÇIKARIR

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının ateşkes müzakerelerini boşa çıkaracağını söyledi. İsrail ordusunun Refah kentine yönelik kara saldırısı ihtimalini değerlendiren Rişk,"Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" belirtti.

Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetti.

FRANSA: SİVİLLERİN ZORLA GÖÇÜ SAVAŞ SUÇU

Fransa, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden etmesinin savaş suçu olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Refah'a sığınan 1,3 milyondan fazla sivilin "çok sıkıntılı bir durumda" olduğuna dikkat çekilerek, "sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" bildirildi.

Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti.

ALMANYA: İNSANİ FELAKET ENGELLENMELİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Refah'ta 1 milyondan fazla insanın yaşadığını belirterek, buradaki insanların korumaya ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Deschauer, Alman hükümetinin ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un daha önce de Refah'a yönelik geniş çaplı bir kara saldırısının insani felaket olacağını söylediklerini anımsatarak, "Alman hükümetinin, Refah'a geniş çaplı saldırı konusunda uyarıda bulunduğunu" ve "insani felaketin engellenmesi gerektiğini" kaydetti.

Bakan, ateşkese ilişkin "devam eden zor görüşmelerin tehlikeye atılmamasını" talep etti.

NORVEÇ: TRAJEDİ OLACAK

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin "İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli" ifadesini kullandı.

Eide, yazılı açıklamasında, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının bölgedeki nüfus için "trajedi" olacağını ve bunun Filistinlilere insani yardım sağlamayı "zorlaştıracağı ve daha tehlikeli hale getireceği" değerlendirmesinde bulundu. Eide, "İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli" ifadesini kullandı.