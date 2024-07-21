İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.