İsrail'in Refah saldırısı: Hamas'tan net mesaj

Hamas, İsrail ordusunun, Refah saldırısının ardından, "İsrail'in Refah'taki adımları, soykırımı sürdürmekte ısrar ettiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu. Direniş mesajı verilen açıklamada, Refah'ta faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına kentten ayrılmamaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Refah'taki herhangi bir askeri operasyonun faşist İsrail ordusu için kolay olmayacağı" kaydedildi.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyona hazırlık amacıyla bazı mahalleleri boşaltma kararıyla ilgili "Netanyahu hükümetinin soykırımı sürdürmekte ısrar ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci ordunun Refah'taki adımları, terörist Netanyahu hükümetinin, Filistin halkına yönelik soykırım savaşını sürdürmekteki ısrarını gösteren Siyonist bir suçtur" denildi.

İsrail'in Refah kentine saldırı hazırlığı kapsamında attığı adımlar ve kentin doğusundaki bölge sakinlerine tahliye uyarısı teyit edilen açıklamada, yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının hayatını tehdit eden bu girişimin önüne geçmek için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi istendi.

"FİLİSTİN DİRENİŞİ HALKIMIZI SAVUNMAYA HAZIR"

Açıklamada, "Refah'taki herhangi bir askeri operasyonun faşist İsrail ordusu için kolay olmayacağı" belirtilerek, "Filistin direnişi halkımızı savunmaya, bu düşmanı yenmeye, onun planlarını bozmaya ve hedeflerini boşa çıkarmaya hazırdır" ifadesine yer verildi.

Refah'ta faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına kentten ayrılmamaları çağrısı yapılan açıklamada, bu kurumların İsrail'e boyun eğmemeleri ve savunmasız sivillere sağladıkları yardımları sürdürmeleri talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini istediği bölge, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girdiği ve ağır yaralıların da arasında olduğu Filistinlilerin Gazze'den çıkabildiği tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısını da içeriyor.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" şeklinde nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.