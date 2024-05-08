İsrail'in Refah saldırısı: Netahyahu, 'Hamas, girişimizi engelleyemedi' dedi

Netanyahu, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısına düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Hamas'ın dünkü önerisi, güçlerimizin Refah'a girişini engellemek üzere tasarlanmıştı. Böyle bir şey olmadı. İsrail, Hamas’ın askeri yeteneklerini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah sınır kapısına düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Refah Kapısı’na İsrail bayraklarının asıldığını, Hamas bayraklarının indirildiğini belirtti.

Netanyahu, “Refah'a giriş savaşın iki temel amacına hizmet ediyor: Rehinelerimizi kurtarmak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak. Daha önce rehinelerin serbest bırakılmasında, Hamas'a yönelik askeri baskının, rehinelerin geri dönüşü için vazgeçilmez bir koşul olduğunu zaten kanıtlamıştık. Hamas'ın dünkü önerisi, güçlerimizin Refah'a girişini baltalamak için tasarlanmıştı. Başarılı olamadılar."

"REFAH KAPISI’NIN ALINMASI ÖNEMLİ BİR ADIM"

Netanyahu ayrıca Mısır’a gönderilen üst düzey heyete İsrail’in güvenliği için gerekli taleplerde bulunmaları talimatını verdiğini belirterek, “Kahire'ye giden üst düzey heyete talimat verdim: Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrar etmeye devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için gerekli olan taleplerde güçlü bir şekilde ısrar etmeye devam edin dedim.

Aynı zamanda Hamas'a karşı savaşı da sürdürüyoruz. Bugün Refah Kapısı'nın alınması çok önemli bir adımdır; Refah'taki dört taburunun ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın geri kalan askeri yeteneklerini yok etme yolunda önemli bir adımdır ve Hamas'ın yönetim yeteneklerine zarar verme yolunda önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU, ATEŞKES ANLAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN SALDIRDI"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan dün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Refah'ta gerçekleştirdiği kara operasyonu hakkında konuştu.

İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını ve uygulanmasını engelleme girişimi olarak nitelendiren Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.