İsrail'in saldırıları 122 gündür sürüyor: Can kaybı 30 bine dayandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 122 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 122. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

KUŞATMA 14 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Filistin Kızılayı da Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresindeki kuşatmanın 14 gündür devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

HASTANE VE EĞİTİM KURUMLARI TAHRİP EDİLİYOR

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından giriş yapan tırların sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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21 EKİM'DEN BU YANA 6 BİN 947 TIR GÖNDERİLDİ

Açıklamada, yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 6 bin 947 tırın Refah'tan, 2 bin 884 tırın da Kerm Ebu Salim'den giriş yaptığı kaydedildi.

Yardım malzemelerinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Sağlık Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Gazze'ye giren yardım tırı sayısının günlük yaklaşık 95 tıra tekabül ettiğine vurgu yapıldı.