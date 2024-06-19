İsrail'in saldırıları 257 gündür sürüyor: Can kaybı 37 bin 396'ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 396'ya yükseldi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 257 gündür devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 37 bin 396'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 3 saldırı gerçekleştirdiği, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 523'e yükseldiği aktarıldı.