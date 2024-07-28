İsrail'in saldırıları 296 gündür sürüyor: Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 324’e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 66 kişi öldürüldü. Öte yandan Gazze Şeridi'nde 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin, Gazze içinde çeşitli bölgelere zorunlu göç ettiği, bu göçlerden çoğunun kuzeyden güneye gerçekleştiği bildirildi.

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 39 bin 324’e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324’e, yaralananların sayısının 90 bin 830’a yükseldiği aktarıldı.

1 MİLYON 300 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze Şeridi'nde 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin, Gazze içinde çeşitli bölgelere zorunlu göç ettiği, bu göçlerden çoğunun kuzeyden güneye gerçekleştiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.

Yüzbinlerce kişinin sığındığı mekanların güvenli olmadığı ve çoğu çocuk ve kadın binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin İsrail'in saldırılarında öldüğü ifade edilen açıklamada, uluslararası insancıl hukukun, tüm sivillerin korunmasını garanti ettiği ve korkutma, şiddet veya aç bırakma yoluyla zorla göç ettirilmelerini yasakladığı vurgulandı.

İsrail'in son haftalarda barınma merkezlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, bugün Deyr el-Belah'ta sığınmacıların barındığı Hadice Okuluna düzenlenen saldırıda da 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.