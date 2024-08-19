İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 169'a çıktı
İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 169'a yükseldi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 318 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
"Gazeteci İbrahim Mervan Muharib'in hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'ne soykırım savaşının başlatılmasından bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 169'a yükseldi." denilen açıklamada, Muharib'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine karadan giren İsrail ordusuna ait araçlara ilişkin medya takibi yaptığı sırada, İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail ordusunun sorumlu olduğu vurgulandı.