İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze’de can kaybı 29 bin 410’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 139 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410’a, yaralananların sayısı ise 69 bin 465’e yükseldi.

Dünya 22.02.2024 12:15 Giriş: 22.02.2024 12:15

Güncelleme: 22.02.2024 12:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA