İsrail'in saldırıları nedeniyle 10 binden fazla sivil Suriye'ye geçti

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıların ardından, ülkedeki çatışmalar nedeniyle göç eden 10 binden fazla sivil Suriye'ye geçti.

İsrail ordusunun başta Beyrut'un Dahiye Mahallesi olmak üzere Lübnan'ın birçok yerine hava saldırıları düzenlemesi ülkedeki göç hareketliliğini artırdı.

İsrail saldırılardan göç eden en az 10 bin sivil, Şam kırsalındaki Cdeydet Yabus ile Humus'taki Cusiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye tarafına geçti.

SINIR KAPILARINDA KUYRUK OLUŞTU

Lübnan'dan Suriye’ye geçmek isteyenler sınır kapılarında yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Muhammed el-Kasım, Lübnan’daki güvenlik durumundan dolayı sınır kapısında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Lübnan tarafının pasaportlara mühür basmadan sivillerin geçişine izin verdiğini ve bu durumdan dolayı yoğunluğun oluştuğunu aktaran Kasım, sivil savunma ekipleri ile araçların gelenleri karşılamak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ SURİYE'YE AKIN ETTİ

Ek salonlar açtıklarını ve ilave personelin göreve başladığını kaydeden Kasım, "Dün akşam saatlerinden bugün sabah 10.00’a kadar 10 bin kişi giriş yaptı" dedi.

Kasım ayrıca, Lübnan vatandaşlarının Suriye'ye giriş yapabilmesi için Suriyeli biriyle evli olması, Suriye'de evinin bulunması, başka bir ülke vatandaşlığına sahip olması ya da sendika kartı bulunması gibi şartların arandığını dile getirdi.