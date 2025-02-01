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İsrail'in saldırıları nedeniyle kapatılan Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra açıldı

İsrail'in katliamları nedeniyle 7 Mayıs 2024'ten beri kapatılan Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra yararlıların tahliyesi için açıldı.

Dünya
  • 01.02.2025 14:34
  • Giriş: 01.02.2025 14:34
  • Güncelleme: 01.02.2025 14:41
Kaynak: AA
İsrail'in saldırıları nedeniyle kapatılan Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra açıldı
Fotoğraf: AA

İsrail'in saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kalan Refah Sınır Kapısı açıldı.

Gazze'ye karadan geçiş yapılan iki sınır kapısından biri olan ve Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, yararlıların tahliyesi için açıldı.

İsrail'in 15 ay önce başlayan katliamlarının ilk aylarında Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye sınırlı olsa da insanî yardım ulaştırılıyordu.

İsrail, Gazze halkını güneye doğru sürmesine rağmen düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyordu.

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