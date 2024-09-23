İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde eğitime iki gün ara verildi

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları nedeniyle binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamasının ardından eğitim durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.