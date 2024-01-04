İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de can kaybı 22 bin 438’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

Havadan, karadan ve denizden İsrail ordusu tarafından vurulan bölgede çoğu çocuk ve kadın binlerce sivil katledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 318 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Fotoğraf: AA

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 438’e, yaralı sayısının ise 57 bin 614’e yükseldiği duyuruldu.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelin öldüğü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğu ifade edildi.

Ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını aktarıldı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 3 ay geride kalırken 24 Kasım'da 4 günlüğüne "insani ara" verildi.

Fotoğraf: AA

Daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Lulu Abdulvehhab el-Katımi okulunu hedef alması sonucu da en az 16 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresini fosfor ve sis bombalarıyla hedef aldı.