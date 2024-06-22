İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de can kaybı 37 bin 551'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 101 artarak 37 bin 431'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 260 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.