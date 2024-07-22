İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de can kaybı 39 bini aştı!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi. Son 24 saatte 23 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.