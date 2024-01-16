İsrail'in saldırılarında 102. gün: Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 285'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

GAZZE ABLUKASI'NDA SON DURUM

İsrail ordusu İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 50'den fazla roketin atıldığınu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Gazze sınırı yakınında bulunan Netivot şehri yetkileri, bölgeye 50'den fazla roket atıldığını kaydetti.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildiği aktarıldı.

İsrail basını ise atılan roketlerin ikisinin Netivot bölgesinde 2 ayrı yere isabet ettiğini, olayda yaralanan olmadığını yazdı.

"GAZZE'DEN ÇEKİLME HATA" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Gazze'den düzenlenen roket saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Roket atışlarının ardından Gazze'ye yönelik saldırıları değerlendirmek üzere Savaş Kabinesi'ni toplantıya çağırdığını belirten Saar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yoğunluğunun ve faaliyetlerinin azaltılması ve oradaki kuvvetlerin çekilmesi bir hatadır. Hamas üzerindeki baskıyı artırmaya karar vermemiz gerekiyor." yorumunda bulundu.