İsrail'in saldırılarında 163 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 163'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Haydar İbrahim'in ölümüyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Medya Ofisinden 21 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162 olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.