İsrail'in saldırılarında 300 gün geride kaldı: Gazzeliler, açlıkla mücadele ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 300 gün geride kaldı. Sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de binlerce insan açlıkla ve susuzlukla mücadele ediyor.

İsrail'in saldırılarında 300 günü geride bırakan Gazze'de açlık ve yemek kuyrukları hakim.

İsrail'in ablukası ve sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazzeliler, uzun süredir açlıkla mücadele ediyor. Özellikle yerinden edilenler insani yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Gazze'nin güneyindeki pazarlarda sınırlı miktarda da olsa bazı ürünler bulunuyor ancak özellikle yerinden edilen Filistinliler alım güçlerinin düşmesi nedeniyle bu ürünlere erişemiyor.

35 BİN FİLİSTİNLİ AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ

Kuzeydeki pazarlarda ise et, meyve, sebze gibi ürünlerde gerçek bir kıtlık yaşanıyor. Bu pazarlarda sadece un ve çeşitli otlar bulunuyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, şu ana kadar Gazze'de 35 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinde de hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, yıkılan evlerin enkazı üzerinde kurulan aşevinin dağıttığı yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yemek kuyruğunda bekleyen 43 yaşındaki Semah Hindi, "Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız aç, gece yarısı kalkıp yiyecek bir şeyler arıyorlar ama onlara verecek bir şeyimiz yok. Durum trajik, bütün Gazze aç. Savaş öncesinde Gazze kimseye muhtaç değildi, ne bir aşevine ne de bir ülkeye" dedi.

TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

Han Yunus'taki aşevinin yetkililerinden Muhammed Abdurrahman da 300 gün sonra gelinen noktada insanların çok zor koşullarda yaşadığını ve yiyeceğe olan ihtiyacın had safhada olduğunu belirtti.

İsrail saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Han Yunus'un batısındaki El-Batn es-Semin Mahallesi sakinleri için bağışlarla yemek dağıttıklarını kaydeden Abdurrahman, sınır kapılarının kapatılması ve abluka nedeniyle gıda maddeleri ile insani yardımlarda büyük bir sıkıntı yaşandığını, Filistinlilerin çoğunun işini kaybetmesi nedeniyle de alım gücünün sıfırlandığını dile getirdi.