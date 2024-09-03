İsrail'in saldırılarında 333. gün: Gazze'de can kaybı 40 bin 819’a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 333 gündür devam ediyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarda yaşamını kaybenlerin sayısı 40 bin 819'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 33 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 67 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 819’a, yaralıların sayısının 94 bin 291’e yükseldiği kaydedildi.