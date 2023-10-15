"İsrail'in saldırılarında 47'den fazla aile nüfustan silindi"
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda tüm üyelerini öldürerek 47'den fazla aileyi katlettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA’da konuya dair bir haber yayımlandı.
Habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyeleri öldürüldü.
İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500’den fazla kişinin öldürülmesiyle 47’den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.
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