İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a ulaştı!

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 490'a çıktı. Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Dünya 23.01.2024 12:27 Giriş: 23.01.2024 12:27

Güncelleme: 23.01.2024 12:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a, yaralı sayısı 63 bin 354'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 354 kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah kentine bağlı Zawaida bölgesi / AA Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi. Fotoğraf: AA Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi. İsrail ordusu duyurdu: Gazze'de 21 asker daha öldü Netanyahu, ABD'nin Gazze teklifini net sözlerle reddetti