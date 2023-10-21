İsrail'in saldırılarından kaçan Lübnanlılar okullara sığındı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalardan kaçan binlerce Lübnanlı okullara sığındı.

Lübnan ile İsrail arasındaki 120 kilometrelik dağlık sınır hattı üzerinde karşılıklı çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı yakınında yer alan Nebatiye ile Güney vilayetinde yaşayanlar şu anda iki taraf arasındaki çatışmalardan en çok etkilenenler arasında.

Bazı aileler, çatışmaların ilk gününden itibaren evlerini terk edip başkent Beyrut'taki yakınlarının yanına geçti. Durumu veya gidecek bir yeri olmayan aileler ise devlete ait okullara yerleşti.