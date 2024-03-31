İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 782'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 177 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 8 katliamda, 77 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktığı kaydedildi.