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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 782'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye çıktı.

Dünya
  • 31.03.2024 16:33
  • Giriş: 31.03.2024 16:33
  • Güncelleme: 31.03.2024 16:35
Kaynak: AA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 782'ye yükseldi
Fotoğraflar: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 177 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 8 katliamda, 77 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

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