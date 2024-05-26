İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bine yaklaştı!

İsrail'in 233 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybındaki artı sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 984'e çıktı.

Dünya 26.05.2024 14:08 Giriş: 26.05.2024 14:08

Güncelleme: 26.05.2024 14:14 Kaynak: AA

A- A A+