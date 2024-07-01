İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 900'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 37 bin 900'e yükseldi.

İsrail'in 269 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 900'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.