İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 34 bin 789’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 214 gündür gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789’a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 214 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 789'a çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 204'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

UNRWA'DAN "REFAH" UYARISI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi’nin güneyinde insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafının İsrail kontrolüne geçmesinin ardından uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Refah geçiş noktasında yardım ve yakıt girişindeki kesintinin devam etmesi, Gazze Şeridi’nde kritik öneme sahip insani müdahaleyi de durduracak. Bu tedarik yollarının kesilmesi halinde özellikle Gazze’nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı felaket niteliğindeki açlık, çok daha kötüleşecek" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Hamas'ın ateşkes adımına saldırıyla karşılık verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. İsrail güçleri, saldırıların ardından Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını kontrol altına aldığına yönelik açıklama yaptı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.