İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'ın güneyinden göç dalgası sürüyor
İsrail'in saldırılarına devam etti Lübnan'ın güneyinden Başkent Beyrut'a doğru göç devam ediyor. Lübnanlılar, Beyrut'ta okul binalarına yerleştirildi.
Kaynak: AA
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden Başkent Beyrut'a doğru göç dalgası sürüyor.
Ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.
İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar, Beyrut'ta okul binalarına yerleştirildi.
Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurmuştu.