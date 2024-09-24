Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'ın güneyinden göç dalgası sürüyor

İsrail'in saldırılarına devam etti Lübnan'ın güneyinden Başkent Beyrut'a doğru göç devam ediyor. Lübnanlılar, Beyrut'ta okul binalarına yerleştirildi.

Dünya
  • 24.09.2024 15:37
  • Giriş: 24.09.2024 15:37
  • Güncelleme: 24.09.2024 15:39
Kaynak: AA
İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'ın güneyinden göç dalgası sürüyor

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden Başkent Beyrut'a doğru göç dalgası sürüyor.

Ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.

İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar, Beyrut'ta okul binalarına yerleştirildi.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurmuştu.

İsrailin Lübnandaki katliamında can kaybı 558e çıktı
BirGün'e Abone Ol