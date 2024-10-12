İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde 3 katlı bir bina İsrail hava saldırısı sonucu yerle oldu.

CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Beldeye yoğun saldırıların ardından Kevseriyye es-Siyad ile el-Gassaniyye beldeleri arasındaki yol trafiğe kapandı.

Yine Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi, Nebatiye kentinin güneyindeki Zifta ve Zahrani beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.