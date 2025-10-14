İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı

İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkes anlaşmasında serbest bırakmayı onayladığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin halen özgürlüğüne kavuşamadığı bildirildi.

Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından X'ten yapılan yazılı açıklamada, Filistinli doktorun durumuna ilişkin bilgi verildi.

Ailesi, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasında, Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılması onaylananlar listesinde olmasına rağmen henüz özgürlüğüne kavuşamadığını" ifade etti.

İsrail cezaevinde bulunarak serbest bırakılan Filistinlilerden "rahatlayıcı haberler" aldıklarını aktaran aile, Ebu Safiyye'nin "sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Aile, Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılmasına dair detayların doğrulanmadığı" bilgisini verirken, "doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaktan kaçınılmasını" istedi.

CNN'nin bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği kaydedilmişti.