İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.